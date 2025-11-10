Lustvoller musikalischer Zweikampf mit viel Humor

Das Morrison Universum ist grenzenlos: Jazz, Pop, Rock oder Klassik – es gehe um Musik und keine Schubladen, stellt er fest, und dabei geht es immer auch um die Freiheit und Spontaneität, die der Jazz ermögliche. Das ist für ihn essenziell. Dafür beschäftigt er sich schon seit einiger Zeit mit der indigenen Musiktradition und arbeitet mit deren Musikern zusammen, derzeit in einem Projekt mit einem klassischen Pianisten, einem Schlagzeuger und einem Didgeridoo-Spieler- um gemeinsam neue, freie Wege zu gehen. Und diesen Klang demnächst auch in Europa hören zu lassen.