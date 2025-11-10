Scheinehe-Panne: Was sich nach Enthüllung ändert

Amt war gar nicht zuständig

Dann der nächste Knalleffekt in der hochnotpeinlichen Posse samt Polit-Schlammschlacht zwischen ÖVP und FPÖ: Die steirische Landesverwaltung war eigentlich gar nicht zuständig – und der Antrag hätte nie genehmigt werden dürfen. Denn bei dem jungen Mann handelte es sich um einen subsidiär Schutzberechtigten. Und damit ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl verantwortlich. Nach von der Politik beschlossenen Aussetzung der Familienzusammenführung hätte es für das afghanische Paar dort auch keine gegeben.