Fahrplan-Revolution: Die 10 wichtigsten Änderungen

Interregio ist eine neue Zuggattung, eine Mischung aus Fern- und Nahverkehr. Auf der alten Südbahnstrecke (quer durch das Mur- und Mürztal) fährt die Interregio-Linie „Aichfeld“: Durch Überlagerung mit der S-Bahn 8 gibt es aus Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg einen Halbstunden-Takt in Richtung Bruck an der Mur, wo nach Wien oder Graz umgestiegen werden kann (ab Mitte nächsten Jahres auch immer am selben Bahnsteig). Nach Wien kommt man vom Aichfeld aus 34-mal am Tag. Nach Graz warten alle zwei Stunden auch Direktzüge.