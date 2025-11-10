Recycling-PET: Mehr Flocken als verkaufbar

Getränkehersteller müssen nur ein Viertel Recycling-Material beimischen

Die Getränkeindustrie muss aufgrund der rechtlichen Vorgaben der EU nämlich nur 25 Prozent an Rezyklat in neuen Flaschen einsetzen. Das schmälert den Absatz für Pet2Pet, das im Eigentum der heimischen Getränkehersteller steht und deren europäische Absatzmärkte beliefert – hauptsächlich Nachbarländer und Rumänien. Immerhin soll, so Strasser, ab dem 1. Jänner 2029 die europäische Vorgabe für die Wiederverwertung auf 30 Prozent ansteigen.“ Die Erweiterung um ein 140 Kubikmeter-Silo zur Zwischenlagerung der rezyklierten Plastikflocken ist in Müllendorf schon geplant.