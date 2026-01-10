Neues Zuverdienst-Verbot bedroht jetzt Existenzen

Weil ihr Vermieter keine Ratenzahlung erlaubt und sie nicht untervermieten und eine WG gründen darf, sieht sie sich gezwungen, in eine kleine und günstigere Wohnung umzuziehen. Die Wohnkosten aktiv zu senken, ist nämlich meist der größte Hebel, um nicht in die Schuldenfalle zu tappen. Bis es soweit ist, muss die Betroffene, auch wenn sie sich schämt, Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Ihren Statusverlust erlebt sie als Rückschritt. Immerhin war sie viele Jahre Leistungsträgerin. Jetzt ist sie plötzlich Bittstellerin.