„Das sind Momente, die man nicht kaufen kann“

Video-Telefonat mit Christoph Baumgartner und Marco Friedl. Man sieht beiden die weiter anhaltenden Glücksgefühle nach der geschafften WM-Qualifikation an. Dementsprechend launig ist das Gespräch. Sie sprechen über das perfekte Drehbuch, unfassbare Emotionen und die nächste „Österreicher-Party“ am Sonntag bei Leipzig gegen Bremen.