„Das sind Momente, die man nicht kaufen kann“

Die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner und Marco Friedl sprachen mit der „Krone“ über das dramatische WM-Quali-Finale und ihre Emotionen. Am Sonntag sind sie wieder Gegner und Teil des Österreicher-Krachers in Leipzig. Ein Gespräch über Austropop, die Formel 1 und Marco Arnautovic.
Video-Telefonat mit Christoph Baumgartner und Marco Friedl. Man sieht beiden die weiter anhaltenden Glücksgefühle nach der geschafften WM-Qualifikation an. Dementsprechend launig ist das Gespräch. Sie sprechen über das perfekte Drehbuch, unfassbare Emotionen und die nächste „Österreicher-Party“ am Sonntag bei Leipzig gegen Bremen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.