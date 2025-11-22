„Fleckerlteppich“ mitten am Grazer Hauptplatz

In Graz steht dank der Adventzeit der Besucher-Ansturm des Jahres bevor. Doch genau jetzt wurden Granitplatten am Hauptplatz mit Asphalt ausgebessert – das ist kostengünstiger und schneller, hinterlässt aber einen „Fleckerlteppich“.
Fast zwei Millionen Besucher kamen im vergangenen Advent nach Graz – doch ein neuer „Fleckerlteppich“ am Hauptplatz sorgt nun für Kritik. Denn dort wurden kaputte Granitplatten kurzerhand mit Asphalt ausgetauscht, kritisiert Neos-Gemeinderat Philipp Pointner. „Damit wird das Erscheinungsbild unserer Stadt systematisch verschlechtert.“ Er fordert „endlich ein stimmiges Gesamtpaket für die Innenstadt“.
Schwentner lädt Holding-Chefs zum Gespräch ein
Das Flickwerk ist allerdings auch ein Dorn im Auge von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Im Sinne des Weltkulturerbes und der Steigerung der Aufenthaltsqualität entspricht es nicht unseren Ansprüchen“, sagt sie und will die Vorstände der Holding Graz zu einem erneuten Gespräch einladen. „Klar ist: Wo Granit ist, muss auch wieder Granit hin.“
Der Asphalt ist übrigens nicht als Dauerlösung geplant, sondern die Granitplatten sollen spätestens mit den Schienen in der Herrengasse erneuert werden – in wenigen Jahren. Die Platten zu besorgen und zu ersetzen sei zu teuer und aufwendig, Asphalt eine schnelle Lösung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.