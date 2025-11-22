„Fleckerlteppich“ mitten am Grazer Hauptplatz

Schwentner lädt Holding-Chefs zum Gespräch ein

Das Flickwerk ist allerdings auch ein Dorn im Auge von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Im Sinne des Weltkulturerbes und der Steigerung der Aufenthaltsqualität entspricht es nicht unseren Ansprüchen“, sagt sie und will die Vorstände der Holding Graz zu einem erneuten Gespräch einladen. „Klar ist: Wo Granit ist, muss auch wieder Granit hin.“