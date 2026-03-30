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Seniorenbund fordert Reform bei Pflege-Einstufung

Oberösterreich
30.03.2026 17:30
Landesgeschäftsführer Franz Ebner (links) und OÖ-Landesobmann Josef Pühringer
Landesgeschäftsführer Franz Ebner (links) und OÖ-Landesobmann Josef Pühringer(Bild: Seniorenbund)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Geht es nach dem oberösterreichischen Seniorenbund, soll der Pflegebedarf soll künftig realistisch und nachhaltig erfasst werden. Außerdem soll die Einstufung des Pflegegelds beschleunigt werden und nicht mehr länger als drei Monate dauern, um Angehörige und Betroffene zu entlasten. 

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Das Pflegegeld-Einstufungssystem steht in der Kritik – die „Krone“ berichtete. Nun meldet sich auch der OÖ-Seniorenbund in dieser Sache zu Wort und fordert eine Reform: „Die derzeitige Einstufung stellt eine Momentaufnahme dar und spiegelt die Realität vielfach nicht ausreichend wider. Wer einen Angehörigen über längere Zeit pflegt, weiß: Es gibt gute und schlechte Tage. Deshalb braucht es ein System, das die tatsächliche Pflegesituation realistisch und nachhaltig erfasst“, bekräftigen Landesobmann Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner eine langjährige Forderung des Seniorenbundes.

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Schnellere Einstufung
Außerdem soll die Einstufung nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen: „Pflegegeldeinstufungen müssen innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein“, fordern die beiden Vertreter. Eine langsame Einstufung bedeute für Betroffene und ihre Angehörigen finanzielle und psychische Belastung. Eine rasche Abwicklung sorge für Stabilität und Planungssicherheit in einer sowieso schwierigen Situation und müsse oberste Priorität haben.

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