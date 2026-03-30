Seniorenbund fordert Reform bei Pflege-Einstufung

Das Pflegegeld-Einstufungssystem steht in der Kritik – die „Krone“ berichtete. Nun meldet sich auch der OÖ-Seniorenbund in dieser Sache zu Wort und fordert eine Reform: „Die derzeitige Einstufung stellt eine Momentaufnahme dar und spiegelt die Realität vielfach nicht ausreichend wider. Wer einen Angehörigen über längere Zeit pflegt, weiß: Es gibt gute und schlechte Tage. Deshalb braucht es ein System, das die tatsächliche Pflegesituation realistisch und nachhaltig erfasst“, bekräftigen Landesobmann Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer Franz Ebner eine langjährige Forderung des Seniorenbundes.