Totes Reh auf der Straße: Wagen landete im Graben

Einem toten Reh wollte ein 26-jähriger Autofahrer am Sonntagabend am Weg nach Wels ausweichen – das Manöver ging aber schief. Der Wagen landete im Straßengraben. Neben dem Lenker wurden auch seine drei Mitfahrer bei dem Unfall teils schwer verletzt.
Ein 26-jähriger Welser lenkte am Sonntag um 21 Uhr seinen Pkw in Pichl bei Wels auf der L519 in Fahrtrichtung Wels. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei Frauen und ein Mann, im Alter zwischen 26 und 29 Jahren. Plötzlich lag auf der Fahrbahn ein totes Reh, welchem der Autofahrer auswich und sein Fahrzeug zuerst nach links verriss und dann aufgrund des vermeintlichen Gegenverkehrs – am Straßenrand stand der Wagen des Jägers – wieder nach rechts.
Wagen nicht mehr fahrbereit
Der Pkw kam rechts von der Straße ab, beschädigte das Dickicht und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Mitfahrer wurden mit leichten bzw. eine Mitfahrerin mit schwereren Verletzungen mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Der Lenker wurde leicht verletzt. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und erheblich beschädigt.
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