Totes Reh auf der Straße: Wagen landete im Graben

Ein 26-jähriger Welser lenkte am Sonntag um 21 Uhr seinen Pkw in Pichl bei Wels auf der L519 in Fahrtrichtung Wels. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei Frauen und ein Mann, im Alter zwischen 26 und 29 Jahren. Plötzlich lag auf der Fahrbahn ein totes Reh, welchem der Autofahrer auswich und sein Fahrzeug zuerst nach links verriss und dann aufgrund des vermeintlichen Gegenverkehrs – am Straßenrand stand der Wagen des Jägers – wieder nach rechts.