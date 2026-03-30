„Sogar das B-Team könnte in das Semifinale kommen“

Das A-Team schlug im Test Brasilien mit 2:1 – und auch Frankreichs „zweite Garnitur“ hatte beim 3:1 gegen Kolumbien keine Mühe. Klar, dass viele Experten „Les Bleus“ als heißen WM-Titelanwärter sehen. Teamchef Deschamps: „Ich weiß, dass es sehr gute Spieler gibt, die ich nicht mitnehmen werde.“
Wer soll diese Franzosen stoppen? Denn fast noch mehr als das 2:1 gegen Brasilien sorgte das 3:1 gegen Kolumbien für Aufsehen. Denn auch die komplett durchgewechselte Mannschaft der Grande Nation zeigte sich in Washington als Kollektiv und spielerisch stark. Da schwärmte unter vielen Experten auch Thomas Meunier, der einst für Paris SG spielte: „Mit all den Spielern, die zur Verfügung stehen, gehören die Franzosen für mich zu drei Nationen, die das Turnier gewinnen können.“
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