„Sogar das B-Team könnte in das Semifinale kommen“

Wer soll diese Franzosen stoppen? Denn fast noch mehr als das 2:1 gegen Brasilien sorgte das 3:1 gegen Kolumbien für Aufsehen. Denn auch die komplett durchgewechselte Mannschaft der Grande Nation zeigte sich in Washington als Kollektiv und spielerisch stark. Da schwärmte unter vielen Experten auch Thomas Meunier, der einst für Paris SG spielte: „Mit all den Spielern, die zur Verfügung stehen, gehören die Franzosen für mich zu drei Nationen, die das Turnier gewinnen können.“