Fließen im Land und den Gemeinden Milch und Honig?

Nach zahlreichen Schlagzeilen zum Thema Spardruck in der Landespolitik und in den Gemeinden gibt es in dieser Hinsicht aktuell Positives zu vermelden: Es ist momentan mehr Geld vorhanden als gedacht. So liegen die Einnahmen durch Ertragsanteile in den ersten drei Monaten des Jahres um rund 67 Millionen Euro über Plan. Davon profitieren auch die Gemeinden, die bereits 2025 Mehreinnahmen von rund zwei Prozent (37,3 Millionen Euro) verzeichnen konnten.