„So ist die Chance größer, dass sie Ja sagt“

30 Turniere im Jahr

Der seitdem allerdings nicht oft zuhause ist, auch seine Familie in Kremsmünster deshalb nicht allzu oft zu Gesicht bekommt. Immerhin spielt Ofner um die 30 Turniere im Jahr und gerade zuletzt war das Duo drei Wochen in Frankreich im Einsatz. Bachmaiers zukünftige Ehefrau legt dem Ex-Profi keine Steine in den Weg. „Sie weiß, dass das eine super Chance für mich ist, wäre aber dennoch nicht unglücklich, wenn ich öfter zuhause wäre“, lacht der Tennis-Coach.