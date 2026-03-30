„Klebrige“ Gauner machen Polizei das Leben schwer

Zeugen gesucht

„Am Montag haben wir aber wie gewohnt geöffnet“, so die 50-Jährige. Im Sommer 2023 hatte sie das Lokal übernommen, wurde das erste Mal von Einbrechern heimgesucht. Da das Buffet direkt an der B 131 liegt, hofft Blineder auf Zeugen, die in jener Nacht etwas beobachtet hätten. Rund 160 Mal wurde ihr Aufruf in den Sozialen Medien bisher geteilt.