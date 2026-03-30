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„Klebrige“ Gauner machen Polizei das Leben schwer

Oberösterreich
30.03.2026 07:00
Die Täter waren über ein Fenster eingestiegen.
Die Täter waren über ein Fenster eingestiegen.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Unbekannte stiegen nachts in Imbissbuffet ein und nahmen Tresor mit. Mitarbeiterin bemerkte am nächsten Morgen den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Spurensicherung war mühsam, denn die Gauner hatten ihre Fährte „geschickt“ verwischt.

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„Es bleibt halt ein ungutes Gefühl und wir hatten jede Menge Action“, erzählt Susanne Blineder (50), Pächterin des Imbissbuffets „Auszeit 2.0“ in Aschach/D. In der Nacht auf Freitag hatten Unbekannte ein Fenster des Lokales eingedrückt, um ins Innere zu gelangen.

Schock für Mitarbeiterin
„Als meine Mitarbeiterin Freitagfrüh aufgesperrt hat, war im Schankraum alles am Boden verstreut. Der Tresor samt Tageslosung wurde herausgerissen und mitgenommen“, schildert die Wirtin. Sie verständigte umgehend die Polizei, doch in jener Nacht dürften Profis am Werk gewesen sein.

Spuren verwischt
Denn es wurden nicht nur die Überwachungskameras deaktiviert, der ganze Innenraum klebte. „Die Einbrecher haben überall Fruchtsaft versprüht, alles hat gepickt. So dürften sie laut Polizei ihre DNA-Spuren zu verwischen versucht haben“, erzählt Blineder. Am Freitag musste sie ihr Buffet geschlossen halten, um den Schaden zu reparieren und aufzuräumen.

Zeugen gesucht
„Am Montag haben wir aber wie gewohnt geöffnet“, so die 50-Jährige. Im Sommer 2023 hatte sie das Lokal übernommen, wurde das erste Mal von Einbrechern heimgesucht. Da das Buffet direkt an der B 131 liegt, hofft Blineder auf Zeugen, die in jener Nacht etwas beobachtet hätten. Rund 160 Mal wurde ihr Aufruf in den Sozialen Medien bisher geteilt.

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