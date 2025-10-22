Wenn Frauen komponieren, ist das noch „exotisch“

Im Jahr 2023 waren von den 200 meistgespielten Komponistinnen und Komponisten nur 22 weiblich. Wie ist es um die Akzeptanz von Komponistinnen bestellt?

Es hat sich natürlich viel geändert seit der Zeit von Clara Schumann – es ist also nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Aber es gibt auch heute noch viel Luft nach oben. Es wäre zum Beispiel an der Zeit, dass mehr Frauen Auftragswerke bekommen. Diese werden dann auch vom Auftraggeber aufgeführt – das wäre gut.