Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es ist mühsam

Wenn Frauen komponieren, ist das noch „exotisch“

Oberösterreich
22.10.2025 12:00
Stiliana Popova-Kuritko aus Linz ist Musikschulpädagogin, Musikerin und Korrepetitorin
Stiliana Popova-Kuritko aus Linz ist Musikschulpädagogin, Musikerin und Korrepetitorin(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Sie schreiben mit Herzblut – und kämpfen gegen die gläserne Decke: Komponistinnen haben es in Österreich schwer. So etwas: Stiliana Popova-Kuritko lebt für die Musik. Als Komponistin hat sie es schwer – wie viele andere Frauen in dieser Branche. 

0 Kommentare

Stiliana Popova-Kuritko stammt aus Bulgarien und kam 2001 nach Österreich. Sie studierte Klavier, Pädagogik und Komposition – unter anderem bei Gunter Waldek. Die 65-Jährige ist Preisträgerin des Bruckner Stipendiums für Komposition und als Klavierlehrerin der Linzer Musikschule beliebt. Ihre Werke wurden von renommierten Orchestern aufgeführt. Doch sie vermisst Kontinuität.

Krone: Wie sind Sie zum Komponieren gekommen?
Stiliana Popova-Kuritko: Das war sehr früh! Noch bevor ich schreiben konnte, zeichnete ich Noten auf. Mit sieben Jahren entstand meine erste Komposition.

Wie schwierig ist es für Komponistinnen, dass ihre Werke regelmäßig aufgeführt werden?
Es ist sehr mühsam! Wie viele Komponistinnen kennen Sie? Sicher nicht viele. Und der Grund ist sicherlich nicht der, dass Frauen das nicht können. Auf vielen lasten Aufgaben der Familie, die Erziehung der Kinder und vieles mehr – da bleibt oft wenig Zeit für schöpferische, kraftraubende Kompositionen oder für deren Vermarktung. Ich hatte das Glück, dass mich meine Mutter immer wieder unterstützt hat.

Zitat Icon

Es hat sich natürlich viel geändert seit der Zeit von Clara Schumann – es ist also nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Aber es gibt auch heute noch viel Luft nach oben.

Stiliana Popova-Kuritko

Im Jahr 2023 waren von den 200 meistgespielten Komponistinnen und Komponisten nur 22 weiblich. Wie ist es um die Akzeptanz von Komponistinnen bestellt?
Es hat sich natürlich viel geändert seit der Zeit von Clara Schumann – es ist also nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert. Aber es gibt auch heute noch viel Luft nach oben. Es wäre zum Beispiel an der Zeit, dass mehr Frauen Auftragswerke bekommen. Diese werden dann auch vom Auftraggeber aufgeführt – das wäre gut.

Was ist Ihnen beim Komponieren besonders wichtig?
Es ist für mich eine Art Therapie. Ich muss es tun, damit es mir gut geht. Viele Dinge, die im Leben geschehen, beschäftigen mich sehr. Das kann ich dann verarbeiten.

Eines Ihrer letzten Werke, das Oratorium „Ich bin. Ich bin die Welt!“, wurde in der Reihe „musica sacra“ erfolgreich aufgeführt. Die Kritiken waren sehr gut. Wo kann man demnächst Werke von Ihnen hören?

Beim Kammerkonzert „Traumgestalten“ in der Linzer Kirche Marcel Callo (22. 11., 19 Uhr). JS/ER

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Es ist mühsam
Wenn Frauen komponieren, ist das noch „exotisch“
Antrag abgelehnt
Postenschacher-Causa ist nun endgültig „abgehakt“
Von GASGAS-Motorrädern
KTM holt Produktion von Spanien nach Mattighofen
Krone Plus Logo
Arrivederci!
Italo-Szenewirt gibt bekanntes Kult-Ristorante ab
Koalition in OÖ
Zehn Jahre Schwarz-Blau: Die Abrechnung der Grünen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf