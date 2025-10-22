Dackeldame „Lotti“ wird ein Fall für die Politik

FPÖ und ÖVP wollen Anpassungen

Die FPÖ fordert Anpassungen. „Ziel muss es sein, unnötige Bürokratie abzubauen und praxisgerechte Lösungen zu schaffen. Das Gesetz darf kein Bürokratiemonster sein – nicht auf Kosten jener, die ihre Kompetenz tagtäglich im Dienst des Staates unter Beweis gestellt haben“, so FPÖ-Klubobmann Thomas Dim. Und ÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner fordert: „Für uns ist ganz klar Landesrat Winkler gefordert, hier tätig zu werden. Er soll sich um jene Themen kümmern, für die er wirklich zuständig ist.“