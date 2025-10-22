„Herr Stein“ entlockte Seniorin 300.000 Euro

Es ist ein alter Trick, aber er scheint noch immer zu funktionieren. Als falscher Polizist gab sich ein Gauner in Linz aus und erbeutete so mehr als 300.000 Euro. Der Betrug löste sich erst auf, als sich die 75-Jährige an die richtige Polizei wandte und keiner einen „Herrn Stein“ kannte.
Als „Herr Stein vom Wachzimmer Kaarstraße“ gab sich ein falscher Polizist aus, der von 14. bis zum 17. Oktober immer wieder bei einer 75-Jährigen im Linzer Stadtteil Urfahr anrief. Der vermeintliche Beamte warnte die Seniorin, dass Einbrecher unterwegs seien und in den Banken Falschgeld zirkulieren würde. Sie solle ihre Habschaft mithilfe der Exekutive in Sicherheit bringen.
Vor die Türe gestellt
Schließlich war die Frau so weich gekocht, dass sie von mehreren Konten insgesamt 80.000 Euro behob. Das Geld sowie Schmuck und Goldbarren packte sie in Sackerl, die sie vor ihre Türe stellte, wo die Wertsachen dann in drei Zugriffen abgeholt wurden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 300.000 Euro.
Erst als die Dame am Dienstag bei der Polizeiinspektion Kaarstraße nach Herrn Stein nachfragte, flog der schwere Betrug auf. Gerald Sakoparnig vom LKA OÖ warnt: „Derzeit gibt es pro Woche so einen Fall. Die Täter rufen gezielt Menschen mit alten Vornamen an.“
