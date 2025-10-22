Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falscher Polizist

„Herr Stein“ entlockte Seniorin 300.000 Euro

Oberösterreich
22.10.2025 15:33
Die Frau verlor neben Bargeld auch noch Schmuck und Gold.
Die Frau verlor neben Bargeld auch noch Schmuck und Gold.(Bild: canva)

Es ist ein alter Trick, aber er scheint noch immer zu funktionieren. Als falscher Polizist gab sich ein Gauner in Linz aus und erbeutete so mehr als 300.000 Euro. Der Betrug löste sich erst auf, als sich die 75-Jährige an die richtige Polizei wandte und keiner einen „Herrn Stein“ kannte.

0 Kommentare

Als „Herr Stein vom Wachzimmer Kaarstraße“ gab sich ein falscher Polizist aus, der von 14. bis zum 17. Oktober immer wieder bei einer 75-Jährigen im Linzer Stadtteil Urfahr anrief. Der vermeintliche Beamte warnte die Seniorin, dass Einbrecher unterwegs seien und in den Banken Falschgeld zirkulieren würde. Sie solle ihre Habschaft mithilfe der Exekutive in Sicherheit bringen.

Vor die Türe gestellt
Schließlich war die Frau so weich gekocht, dass sie von mehreren Konten insgesamt 80.000 Euro behob. Das Geld sowie Schmuck und Goldbarren packte sie in Sackerl, die sie vor ihre Türe stellte, wo die Wertsachen dann in drei Zugriffen abgeholt wurden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 300.000 Euro.

Erst als die Dame am Dienstag bei der Polizeiinspektion Kaarstraße nach Herrn Stein nachfragte, flog der schwere Betrug auf. Gerald Sakoparnig vom LKA OÖ warnt: „Derzeit gibt es pro Woche so einen Fall. Die Täter rufen gezielt Menschen mit alten Vornamen an.“

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
154.458 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
129.355 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
104.040 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Falscher Polizist
„Herr Stein“ entlockte Seniorin 300.000 Euro
OÖ-Triathlet berichtet
Hurrikan, verseuchter See und von Flut überrascht!
„Krone“ vor Ort
So war das Treffen von Stelzer mit Papst Leo XIV.
Neuer Laden in Zwettl
„Reich werde ich mit dem Geschäft sicher nicht“
Gefährliche Drohung
Polizeieinsatz legte Münchner Bundesstraße lahm
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf