Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Antrag abgelehnt

Postenschacher-Causa ist nun endgültig „abgehakt“

Oberösterreich
22.10.2025 11:37
Für August Wöginger dürfte die juristische Aufarbeitung nun abgeschlossen sein
Für August Wöginger dürfte die juristische Aufarbeitung nun abgeschlossen sein(Bild: Wenzel Markus)

Die Causa um Postenschacher rund um ÖVP-Klubobmann August Wöginger dürfte in den letzten Zügen sein: Nachdem der Prozess mit einer Division geendet war, stellt die bei der Stellenbesetzung benachteiligte Christa Schärf einen Antrag auf Ablehnung der Richterin – dieser wurde abgelehnt. 

0 Kommentare

Groß war das mediale Interesse, als sich Anfang Oktober am Landesgericht Linz August Wöginger (ÖVP) und zwei ranghohe Beamte wegen Missbrauchs der Amtsgewalt verantworten mussten. Der Prozess endete für die drei Beschuldigten etwas überraschend mit einer Diversion, die von allen bereits bezahlt wurde.

Rechtsmittel eingelegt
Die bei der Besetzung um den Chefposten des Finanzamtes Braunau unterlegene Christa Schärf legte Rechtsmittel ein und stellte über ihren Anwalt einen Antrag auf Ablehnung der Vorsitzenden des Schöffengerichts. Begründung: Ihr Privatbeteiligtenvertreter sei vor Gericht nicht zu Wort gekommen.

Lesen Sie auch:
ÖVP-Klububmann August Wöginger beim Prozess in Linz, der mit einer Diversion endete. 
„Richterin befangen“
Postenschacher: Muss Wöginger erneut vor Gericht?
17.10.2025

Formaljuristische Ursache
Am Mittwoch wurde dieser Antrag durch die Präsidentin des Landesgerichtes Linz zurückgewiesen. Begründung: Die gesetzlichen Bestimmungen würden vorsehen, dass ein in der Hauptverhandlung bekannt gewordener Ablehnungsgrund sofort geltend zu machen sei.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
149.557 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
106.370 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
99.093 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Antrag abgelehnt
Postenschacher-Causa ist nun endgültig „abgehakt“
Von GASGAS-Motorrädern
KTM holt Produktion von Spanien nach Mattighofen
Krone Plus Logo
Arrivederci!
Italo-Szenewirt gibt bekanntes Kult-Ristorante ab
Koalition in OÖ
Zehn Jahre Schwarz-Blau: Die Abrechnung der Grünen
Krone Plus Logo
Verwechslungsgefahr
Wie Fahrradhersteller unter der KTM-Pleite litt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf