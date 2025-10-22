So war das Treffen von Stelzer mit Papst Leo XIV.

Nach der Generalaudienz auf dem vollen Petersplatz kam es zum kurzen, aber herzlichen Treffen mit Papst Leo – auch der Himmel öffnete seine Schleusen, doch der Regen konnte die Freude nicht trüben. Mit im Gepäck hatte Stelzer auch Geschenke: „Ich habe ihm Hinterglasmalerei aus Sandl überreicht. Darauf ist der Heilige Florian, der Schutzpatron unseres Landes. Den haben wir ihm ans Herz gelegt und ihm auch die Geschichte dahinter erzählt. Ich hoffe, er hat sich darüber gefreut“, so der Landeshauptmann kurz nach dem Treffen zur „Krone“.