So war das Treffen von Stelzer mit Papst Leo XIV.

Oberösterreich
22.10.2025 13:25
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichte Papst Leo XIV. Hinterglasmalerei aus ...
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer überreichte Papst Leo XIV. Hinterglasmalerei aus Sandl.(Bild: Max Mayrhofer/Land OÖ)

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Mittwoch gemeinsam mit einer oberösterreichischen Delegation und dem österreichischen Botschafter beim Heiligen Stuhl Marcus Bergmann Papst Leo XIV. einen ganz besonderen Besuch abgestattet.

Nach der Generalaudienz auf dem vollen Petersplatz kam es zum kurzen, aber herzlichen Treffen mit Papst Leo – auch der Himmel öffnete seine Schleusen, doch der Regen konnte die Freude nicht trüben. Mit im Gepäck hatte Stelzer auch Geschenke: „Ich habe ihm Hinterglasmalerei aus Sandl überreicht. Darauf ist der Heilige Florian, der Schutzpatron unseres Landes. Den haben wir ihm ans Herz gelegt und ihm auch die Geschichte dahinter erzählt. Ich hoffe, er hat sich darüber gefreut“, so der Landeshauptmann kurz nach dem Treffen zur „Krone“.

Espresso-Tassen kamen gut an
Und auch die liebevoll ausgesuchten Espresso-Tassen aus Gmundner Keramik kamen gut an. „Die braucht er sicher bei dem stressigen Job!“, scherzten die Delegationsmitglieder, worauf der Papst sogar schmunzeln musste. Stelzer erzählt weiter: „Es war schon sehr besonders, dass wir zu ihm hinaufgehen durften. Papst Franziskus ist damals nur durch die Sitzreihen gegangen.“

Diese Geschenke übergab Stelzer an den Papst.
Diese Geschenke übergab Stelzer an den Papst.(Bild: Max Mayrhofer/Land OÖ)

„Sehr aufmerksam und konzentriert“
Stelzers erster Eindruck vom neuen Kirchenoberhaupt? „Ich will mir nicht anmaßen, den Papst zu kommentieren. Das ist schon eine besondere Persönlichkeit, mit einer sehr großen Aufgabe. Er hat einen ernsten Eindruck gemacht, war sehr aufmerksam und konzentriert in der Begegnung.“

Porträt von Lisa Stockhammer
Lisa Stockhammer
