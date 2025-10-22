Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OÖ-Triathlet berichtet

Hurrikan, verseuchter See und von Flut überrascht!

Oberösterreich
22.10.2025 14:00
In Mexiko wütete ein Hurrikan, als Folge gab’s mit Wasser überdeckte Schlaglöcher.
In Mexiko wütete ein Hurrikan, als Folge gab’s mit Wasser überdeckte Schlaglöcher.(Bild: Peter Luftensteiner)

OÖ-Triathlet Peter Luftensteiner startete heuer bereits in zahlreichen exotischen Ländern. Neben zwei Siegen kam der Justizbeamte aber auch mit teils unglaublichen Geschichten nach Hause, ehe er am Wochenende in Malaysia erneut für Furore sorgen will. 

0 Kommentare

Als ihn die „Krone“ gestern am Weg zum Flughafen kontaktierte, war Peter Luftensteiner intensiv damit beschäftigt, seinen irrtümlich am falschen Tag gebuchten Inlandsflug in Malaysia umzubuchen...

Was irgendwie auch sinnbildlich zu den zahlreichen Abenteuerreisen des Triathleten passt, die der 26-Jährige in der Saison bereits hinter sich hat und nun mit dem Asien Cup am Wochenende in Kota Kinabalu seine Fortsetzung findet. Denn neben den Europa-Starts in Wels, Lievin oder Karlsbad war der Nationalteam-Athlet zudem heuer in Nepal, Algerien, Mexiko, Marokko und zuletzt in Kenia im Einsatz.

53.000 Kilometer unterwegs
Was inklusive dem derzeitigen Trip eine Reisedistanz von 53.000 Kilometern hin und retour ausmacht. „Es wird schon etwas viel. Die Starts in Kenia und Malaysia habe ich spontan eingezwickt, um mehr Weltcup-Punkte zu sammeln“, sagt Luftensteiner. Der von den zahlreichen Reisen immer wieder mit teils kuriosen Geschichten nach Hause kam. Beim Sieg im Asien Cup in Nepal gab es zuerst ein Schwimmverbot.

In Nepal gewann Luftensteiner – davor war aber das Wasser im See verseucht.
In Nepal gewann Luftensteiner – davor war aber das Wasser im See verseucht.(Bild: Peter Luftensteiner)

„War an keinen Start zu denken!“
 „Wir durften vorab nicht im See schwimmen, da dieser hygienisch nicht so gut war. Während dem Rennen ist Plastik und Müll neben mir geschwommen“, verrät der Justizbeamte, der in Mexiko die Folgen eines Hurrikans erlebt hatte. Nur wenige Tage vor dem Rennen war alles überflutet, an einen Start war nicht zu denken. „Auf der Radstrecke waren Schlaglöcher mit Wasser bedeckt, da hätt’s dich überschlagen können!“ 

In Kenia gab’s den Sieg trotz einer zu langen Strecke.
In Kenia gab’s den Sieg trotz einer zu langen Strecke.(Bild: Peter Luftensteiner)

Aber nun auch in Kenia gab’s Kurioses. Es wurden statt 750 Meter gar 1000 geschwommen. Grund: Die Gezeiten wurden nicht eingeplant! Beim Start um 6 Uhr gab’s Flut, die Distanz wurde so länger. „Es waren aber tolle Erfahren, die mir in der Entwicklung helfen“, sagt der Mühlviertler, der nun auch in Malaysia für Furore sorgen will – und wohl auch diesmal mit einzigartigen Storys heim kommen wird!

Porträt von Michael Schütz
Michael Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
153.495 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
124.793 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
102.969 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
OÖ-Triathlet berichtet
Hurrikan, verseuchter See und von Flut überrascht!
„Krone“ vor Ort
So war das Treffen von Stelzer mit Papst Leo XIV.
Neuer Laden in Zwettl
„Reich werde ich mit dem Geschäft sicher nicht“
Es ist mühsam
Wenn Frauen komponieren, ist das noch „exotisch“
Antrag abgelehnt
Postenschacher-Causa ist nun endgültig „abgehakt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf