Hurrikan, verseuchter See und von Flut überrascht!

Als ihn die „Krone“ gestern am Weg zum Flughafen kontaktierte, war Peter Luftensteiner intensiv damit beschäftigt, seinen irrtümlich am falschen Tag gebuchten Inlandsflug in Malaysia umzubuchen...

Was irgendwie auch sinnbildlich zu den zahlreichen Abenteuerreisen des Triathleten passt, die der 26-Jährige in der Saison bereits hinter sich hat und nun mit dem Asien Cup am Wochenende in Kota Kinabalu seine Fortsetzung findet. Denn neben den Europa-Starts in Wels, Lievin oder Karlsbad war der Nationalteam-Athlet zudem heuer in Nepal, Algerien, Mexiko, Marokko und zuletzt in Kenia im Einsatz.