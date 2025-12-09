Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Persönliche Gründe“

Vorstandschef verlässt den Faserhersteller Lenzing

Oberösterreich
09.12.2025 12:14
Noch-CEO Rohit Aggarwal
Noch-CEO Rohit Aggarwal(Bild: Lenzing AG/Franz Neumayr)

Der Vorstandschef des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing, Rohit Aggarwal, legt Ende Jänner 2026 sein Mandat nieder. Der Schritt passiert „aus persönlichen Gründen“, heißt es. Das börsennotierte Unternehmen war zuletzt in den Schlagzeilen, weil im Zuge eines Sparprogramms in Summe 600 Stellen abgebaut werden sollen.

0 Kommentare

Der Aufsichtsrat sei bereits auf der Suche nach einem Nachfolger und werde „zum gegebenen Zeitpunkt über eine Neubesetzung informieren“, so das Unternehmen. Der aktuell vierköpfige Lenzing-Vorstand soll nach Aggarwals Abgang nur mehr von drei Vorständen geleitet werden. 

Kursverlust von gut vier Prozent
Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen soll weiter über dem des Vorjahres liegen. Die Lenzing-Aktie reagierte am Dienstagvormittag mit einem Kursverlust von gut vier Prozent. Im ersten Dreivierteljahr hatte Lenzing einen Nettoverlust von 105 Millionen Euro geschrieben, nach einem Minus von rund 111 Millionen Euro in der Vergleichsperiode 2024.

Der Faserhersteller war zuletzt wegen eines angekündigten Stellenabbaus in den Schlagzeilen. Ende September war bekannt geworden, dass der Faserhersteller am Standort in Oberösterreich 300 Jobs in der Verwaltung abbauen will – davon 250 noch bis zum Jahresende. In den folgenden zwei Jahren sollen dann nochmals 300 weitere Stellen wegfallen – die „Krone“ berichtete ausführlich.

Turbulente Jahre
Mit einem so getauften „Performance-Programm“ versucht das Unternehmen zurzeit, seine Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Die Maßnahmen sollen bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von rund 45 Millionen Euro nachhaltig realisieren. Heuer sollen 180 Millionen Euro eingespart werden.

Lesen Sie auch:
Rund 500 Beschäftigte sowie Gewerkschafter wie ÖGB-Landeschef Andreas Stangl marschierten über ...
Krone Plus Logo
„Krone“ war vor Ort
Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“
29.09.2025
Nach „Krone“-Bericht
Lenzing bestätigt: 600 Jobs fallen bis 2027 weg!
29.09.2025

Das Unternehmen hat turbulente Jahre hinter sich. Im Geschäftsjahr 2023 hatte Lenzing einen Nettoverlust von fast 600 Millionen Euro geschrieben. Auch im Jahr davor gab es Verluste. Hinzu kam der FFP2-Maskenskandal um den Coronamasken-Hersteller Hygiene Austria – ein Joint Venture von Lenzing und dem Wäschehersteller Palmers. Hygiene Austria meldete Anfang 2024 Insolvenz an.

Hersteller von Textilfasern
Lenzing verarbeitet Holz zu Zellstoff und stellt daraus Fasern für die Bereiche Mode, Handel, Industrie, Kosmetik und Hygiene her. Hauptaktionär der Lenzing AG ist die heimische Industrieholding B&C, die noch 37,25 Prozent hält. 2024 hatte der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano einen 15-Prozent-Anteil an dem Faserhersteller übernommen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
134.943 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.562 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
108.670 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Oberösterreich
20.000 Euro Geldbuße
Prozess gegen Luger: Gericht bietet Diversion an
„Persönliche Gründe“
Vorstandschef verlässt den Faserhersteller Lenzing
Krone Plus Logo
Maschen-Trend
„Stricken ist der beste Balsam für die Seele“
15-jähriges Mädchen
Diversion für Bombendrohung an eigener Schule
Im Schnitt zwei Euro
Christbäume werden heuer etwas teurer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf