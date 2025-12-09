Christbäume werden heuer etwas teurer

In Oberösterreich startet die Christbaum-Saison – heuer etwas früher als gewohnt: Die meisten Märkte öffneten am Montag. Andere hatten schon offen: Einer der ersten Verkaufsstandorte in Linz war „Tannentraum“, der bereits seit dem 2. Dezember verkauft: „Alle unsere Bäume sind heimische aus dem Mühlviertel, ganz frisch aus dem Wald. Wir haben heuer über 500 Tannen in verschiedensten Größen und Variationen bei uns stehen. Und wir verschicken sie auch“, so Eberhard Bauer, Verkäufer von „Tannentraum“. Trotz der großen Pro-Baustelle rundherum sei die Stimmung gut: „Uns gibt es hier schon seit über 10 Jahren. Wir haben über die Jahre eine treue Stammkundschaft aufgebaut.“ Die Preise für eine Nordmanntanne liegen dort aktuell „bei etwa 30 bis 35 Euro pro Meter“.