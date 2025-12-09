Vorteilswelt
Im Schnitt zwei Euro

Christbäume werden heuer etwas teurer

Oberösterreich
09.12.2025 10:00
Eberhard Bauer ist seit mehreren Jahren Verkäufer bei „Tannentraum“ in Linz. Schon seit 2. ...
Eberhard Bauer ist seit mehreren Jahren Verkäufer bei „Tannentraum“ in Linz. Schon seit 2. Dezember ist dort täglich geöffnet(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Der Christbaumverkauf hat spätestens am Montag begonnen und die meisten Märkte haben bereits geöffnet. Trotz steigender Kosten in diesem Jahr bleibt die Nachfrage nach heimischen Tannen hoch. Das zeigte eine Umfrage der „Krone“.

0 Kommentare

In Oberösterreich startet die Christbaum-Saison – heuer etwas früher als gewohnt: Die meisten Märkte öffneten am Montag. Andere hatten schon offen: Einer der ersten Verkaufsstandorte in Linz war „Tannentraum“, der bereits seit dem 2. Dezember verkauft: „Alle unsere Bäume sind heimische aus dem Mühlviertel, ganz frisch aus dem Wald. Wir haben heuer über 500 Tannen in verschiedensten Größen und Variationen bei uns stehen. Und wir verschicken sie auch“, so Eberhard Bauer, Verkäufer von „Tannentraum“. Trotz der großen Pro-Baustelle rundherum sei die Stimmung gut: „Uns gibt es hier schon seit über 10 Jahren. Wir haben über die Jahre eine treue Stammkundschaft aufgebaut.“ Die Preise für eine Nordmanntanne liegen dort aktuell „bei etwa 30 bis 35 Euro pro Meter“.

Teurere Arbeitskräfte
Im Vorjahr kostete die Nordmanntanne im Schnitt 22 bis 27 Euro pro Meter. Aufgrund gestiegener Betriebskosten und teurer Arbeitskräfte rechnen die Christbaumbauern heuer mit Mehrkosten – ein Baum wird im Schnitt etwa zwei Euro teurer sein. Die Landwirtschaftskammer berichtet zudem von leicht höheren Preisen in städtischen Gebieten. Bei einer „Krone“-Umfrage wurde deutlich, dass die Oberösterreicher aber auch bereit sind, für Qualität zu zahlen: „Zwischen 25 und 50 Euro geben wir für unsere Nordmanntanne aus“, sagt etwa Michael Breitfuß.

Christa Rainer (57, Engerwitzdorf) „Ich gebe kein Geld für einen Tannenbaum aus. Wir haben einen ...
Christa Rainer (57, Engerwitzdorf) „Ich gebe kein Geld für einen Tannenbaum aus. Wir haben einen eigenen Wald und setzen uns unsere Tannenbäume selbst.“(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Martin Böheim (54, Linz) „Ob Fichte oder Tanne ist uns egal. Wichtig ist, dass der Baum meiner ...
Martin Böheim (54, Linz) „Ob Fichte oder Tanne ist uns egal. Wichtig ist, dass der Baum meiner Frau gefällt. Aber er sollte definitiv nicht mehr als 70 € kosten.“(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Edith Necker (53, Linz) „Wir kaufen jedes Jahr zwei Nordmanntannen – für uns und unsere Tochter. ...
Edith Necker (53, Linz) „Wir kaufen jedes Jahr zwei Nordmanntannen – für uns und unsere Tochter. Maximal 50 Euro geben wir für einen Baum aus.“(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Michael Breitfuß (34, Linz) „Wir haben bereits unseren Christbaum vorbestellt. Jedes Jahr eine ...
Michael Breitfuß (34, Linz) „Wir haben bereits unseren Christbaum vorbestellt. Jedes Jahr eine Nordmanntanne – je nach Größe zwischen 25 und 50 Euro.“(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Insgesamt steht in unserem Bundesland in drei von vier Haushalten zu Weihnachten ein echter Baum. Rund 80 Prozent stammen aus heimischen Anbau und sind an der rot-weiß-roten Schleife erkennbar. Trotz der starken Tradition gibt es einen Trend, der dem natürlichen Baum leichte Konkurrenz macht: künstliche Christbäume. In den Sozialen Medien zeigen Influencer aktuell vermehrt, dass sie Plastikbäume bevorzugen. Gründe sind Bequemlichkeit, Allergien oder die Wiederverwendbarkeit. Dennoch bleibt der echte Baum in Oberösterreich ganz klarer Favorit.

Für „Krone“-Abonnenten gibt es bei „Unser Tannenland“ fünf Euro Ermäßigung auf einen Christbaum, zudem einen fünf Euro Gutschein für einen Baum zum Weiterverschenken.

Porträt von Anna Jaschek
Anna Jaschek
Oberösterreich

Mehr Oberösterreich
