Nachfolger für Gagenkaiser der Ärztekammer fix

Sitzung am Donnerstag

Das alles könnte für Mayer jetzt doch noch Konsequenzen haben – denn bei der Kuriensitzung der ÖÄK diesen Donnerstag erwartet ihn ein Misstrauensantrag aus der Kammer Niederösterreich. Die Begründung: Sein Verhalten sei geeignet, dem Image der Ärzte und ihrer Vertreter zu schaden. Stimmt eine Zweidrittelmehrheit gegen ihn, muss Mayer statt März schon jetzt vorzeitig gehen. Laut Insidern dürfte es knapp werden, Mayer habe zwar viele Kritiker, aber auch enge Vertraute und Unterstützer in der Kurie.