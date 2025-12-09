60 Musiker brachten Ulrichsberg zum Beben

700 Jahre in einer Stunde

So saust das Werk in nur knapp einer Stunde durch fast ein Dreivierteljahrtausend Stadtgeschichte, beginnend mit mystisch-dunklen gregorianischen Melodien. Der zweite Teil präsentiert sich als renaissance-typische Fanfare. Im dritten Part folgt ein harmonisches Zusammenspiel von Volkslied und Tarantella – ein Wink an die Handelsbeziehungen, die schon früh bis nach Italien reichten. Im vierten Kapitel wird es industriell – ein Traktor-Kaltstart wird zu einem Zwiefachen, ein Gruß an die bayrischen Nachbarn.