Beste Aufsteiger

Ried winkt nach historischem Sieg Einzug in Top 10

Oberösterreich
09.12.2025 06:30
Ried lieferte im Herbst ab, siegte zuletzt 2:1 bei Rapid.
Ried lieferte im Herbst ab, siegte zuletzt 2:1 bei Rapid.(Bild: GEPA)

Mit einer Rumpf-Truppe schafft Ried das, was in 43 Anläufen zuvor seit 1995 nie gelungen war: Ein Auswärtserfolg in der Liga beim SK Rapid! Nach dem historischen 2:1 in Wien winkt dem Aufsteiger aus dem Innviertel aber der nächste Eintrag in die Geschichtsbücher. 

„Die Vorfreude ist sehr groß, es geht ein sehr schönes und ereignisreiches Kalenderjahr für die SV Ried zu Ende, da haben alle noch einmal richtig Lust auf das letzte Spiel und wir hoffen deshalb auch auf reichlich Unterstützung“, sagt Ried-Coach Max Senft vorm letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag gegen Altach.

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
