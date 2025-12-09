Ried winkt nach historischem Sieg Einzug in Top 10

„Die Vorfreude ist sehr groß, es geht ein sehr schönes und ereignisreiches Kalenderjahr für die SV Ried zu Ende, da haben alle noch einmal richtig Lust auf das letzte Spiel und wir hoffen deshalb auch auf reichlich Unterstützung“, sagt Ried-Coach Max Senft vorm letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag gegen Altach.