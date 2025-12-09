Diversion für Bombendrohung an eigener Schule

Dieser Drohung folgte keine Durchsuchung

Die Jugendliche soll im Mai mit einer Bekannten ein E-Mail verfasst haben, in dem im Namen des „Islamischen Staats“ für den Folgetag die Explosion einer Bombe angekündigt wurde. Das Mail wurde am 26. Mai geschrieben. An diesem Tag waren zahlreiche Bombendrohungen gegen Schulen in mehreren Bundesländern verschickt worden. Umfangreiche Polizeieinsätze und teilweise Evakuierungen waren die Folge. Aber nicht in diesem Fall: Das Mädchen wurde noch am selben Morgen von der Polizei befragt, wobei klar wurde, dass es keine Bombe gibt.