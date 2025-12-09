Preisschock beim Kekserlbacken

„Vergleichen lohnt sich“

„Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn größere Mengen an Backzutaten gekauft werden, zahlt sich ein kurzer Preischeck aus. Mit dem oö. Preisradar haben wir ein Werkzeug, das den Konsumenten mehr Durchblick verschafft – und das deutlich macht, wie groß die Preisspannen selbst bei alltäglichen Produkten sind“, so Konsumentenschutz-Landesrat Stefan Kaineder, und: „Preise vergleichen lohnt sich.“