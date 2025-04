Minderheitengruppe sperrt Durchreiseplatz ab

Die fahrende Minderheitengruppe hatte bereits seit Mitte Jänner am Durchreiseplatz in Pichling Station gemacht, blieb mit ihren Wohnwägen wochenlang am Areal, das bekanntlich seit 2009 speziell für solche vorübergehenden Aufenthalte eingerichtet wurde – bis zum Ostersonntag. Da brach sie ihre Zelte ab und verließ das Gelände – allerdings nicht, ohne für ein gehöriges Maß an Verwunderung zu sorgen.