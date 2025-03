Erneuerbare kritisieren Chaos bei Regierungsplänen

Ein Dorn im Auge ist den Ökostrom-Erzeugern die verschärfte Gewinnabschöpfung. „Dieser Beschluss gleich in den ersten fünf Tagen der neuen Regierung, torpediert die Planungssicherheit“, so Prechtl-Grundnig. Konkret sollte die Erlösobergrenze von 120 Euro pro Megawattstunde (MWh) auf 100 Euro pro MWh gesenkt werden und die Abschöpfungsrate von 90 Prozent auf 95 Prozent steigen. Bei alten Anlagen gilt sogar eine Grenze von nur 90 Euro. Bei fossilen Betreibern hingegen richtet sich die Abschöpfung nach dem Gewinn und nicht nach dem Erlös – eine Ungerechtigkeit, finden die Vertreter der Verbände von Photovoltaik, Windkraft und Co.

Kritik an „Nacht-und-Nebel-Aktionen“

In der Photovoltaik-Branche sorgt vor allem die plötzliche Abschaffung der Mehrwertsteuer-Befreiung für private Solaranlagen für Unmut. „Alle haben sich darauf eingestellt, dass diese Förderung Ende dieses Jahres ausläuft. Nun wurde sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion schon vorher abgedreht“, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von Photovoltaik Austria, die vor Rückschritten warnt.