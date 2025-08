Weitere Risse: „Problemwolf“ schlug wieder zu

Nachdem Mitte Juli der Schadwolf nach mehreren Nutztierrissen zum Abschuss freigegeben wurde, ist am Freitag die erlaubte Jagdzone noch einmal ausgeweitet worden. Das Tier darf nun per Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Bludenz in zwei weiteren Wildregionen bis Ende September gejagt werden. Ursprünglich galt die am 16. Juli in Kraft getretene Abschusserlaubnis für die Wildregionen Großes Walsertal und Frödischtal-Laternsertal-Dünserberg, aufgrund weiterer Risse in den vergangenen Tagen wurde die Zone auf die Wildregionen Klostertal und Lech erweitert.