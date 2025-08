Auftaktspiele in der Fremde waren alle erfolglos

In der Fremde schaut die Altacher Bilanz ganz bitter aus. Alle sechs Matches in einer ersten Runde auf fremdem Platz gingen verloren. Den letzten Sieg gab es 2017 mit einem 3:0 zu Hause gegen Austria Wien, den letzten Punkt 2020 durch ein 1:1 gegen Hartberg. Interessanterweise liest sich die Auftaktbilanz der Wolfsberger auch nicht besonders gut. 13 Spiele, vier Siege, drei Remis, sechs Niederlagen. Der „kleine“ Unterschied: Die Kärntner haben in den letzten vier Jahren acht Punkte aus vier Spielen geholt, die Altacher dagegen gar keinen. Diese Serien sind den aktuellen Kickern der Rheindörfler aber weitgehend unbekannt, sollten daher in den Köpfen Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch keine Rolle spielen.