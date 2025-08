Alkolenker schrottete Pkw auf Bödelestraße

Um kurz vor 4 Uhr in der Früh fuhr ein Pkw-Lenker vom Dornbirner Stadtzentrum kommend auf der Bödelestraße in Richtung Bregenzerwald, neben sich hatte er einen Beifahrer sitzen. Plötzlich verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto – das Gefährt kam von der Straße ab, prallte gegen einen Hang und überschlug sich, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam. Beim Unfall zogen sich beide Insassen Verletzungen unbestimmten Grades zu – sie mussten von der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert werden.