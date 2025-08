Auf steilen Pfaden in ein echtes Naturparadies

Die Nonnenalpe (1639 Meter) im Gemeindegebiet von Bürs thront mehr als 1000 Meter über der Illfurche, direkt unterhalb des Valkastilkamms. Der Name verweist bereits auf die Geschichte dieses besonderen Ortes: Im 16. Jahrhundert war die Alpe im Besitz eines Klosters und wurde von dessen Bewohnerinnen genutzt. Heute befindet sich in den Sommermonaten zwar noch Vieh auf den Berghängen, ansonsten ist die Alpe aber nicht mehr bewirtschaftet und ein Ort der Ruhe, an dem die Geräusche der Natur dominieren. Es gibt keinen Fahrweg und keine andere Aufstiegshilfe in dieses abgelegene Gebiet. Die Wanderung dorthin kann entweder in Bürs oder am Bürserberg begonnen werden. Die Tour ist anspruchsvoll – weniger aufgrund technischer Schwierigkeiten, sondern wegen ihrer Länge und der zu bewältigenden Höhenmeter.