Blitzsauberer Start gegen schwache Jungbullen

Was für ein Saisonstart! Austria Lustenau gastierte in der ersten Runde der neuen Meisterschaft in Liga zwei beim FC Liefering. Und demontierte die Jungbullen. Schon in der ersten Spielminute schickte Spielmacher Sacha Delaye Jack Lahne auf die Reise, der schob stark zur frühen Führung ein. Nur wenig später war es Neuzugang Haris Ismailcebioglu, der auf 2:0 erhöhte (11.) Und dann setzte Jack Lahne mit seinem zweiten Treffer – wieder nach Delaye-Vorarbeit – auf 3:0 (31.). Eine starke erste Halbzeit der Elf von Markus Mader. Liefering? Offen wie ein Scheunentor und komplett überfordert.