Betreuungspool soll nun fortgeführt werden

Bei der außerordentlichen Vorstandssitzung der „ARGE Mobile Hilfsdienste“ und des „Landesverbandes Hauskrankenpflege“, die am Donnerstagabend über die Bühne ging, wurde beschlossen, dass die Fortführung des Betreuungspools an oberster Stelle steht. „Die im Raum stehende Liquidation des Betreuungspools kann aus heutiger Sicht in Bälde durch einen Fortsetzungsbeschluss wieder rückgängig gemacht werden“, kündigte Manfred Kräutler an.