„Lage ist ernst“: Muss Teheran evakuiert werden?

In mehr als 20 von 31 Provinzen spitzt sich die Lage zu. Einer der größten Stauseen könnte bereits innerhalb der nächsten vier Wochen austrocknen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet. An sieben Staudämmen im ganzen Land sei der Füllstand auf unter zehn Prozent gerutscht, in den Provinzen Hormusgan und Fars trockneten zwei Talsperren komplett aus. Klimaexperten sagten, 80 Prozent der Stauseen seien fast leer. Eine normale Wasserversorgung sei mindestens in den kommenden zwei Monaten nicht mehr möglich – nämlich bis Regenfälle im Herbst die Lage entspannen.