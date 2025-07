Gerichtlicher Rückschlag für blauen Politiker

Ausgangspunkt der Rechtsstreitigkeiten war eine Presseaussendung von Michael Gruber am 3. August 2023, in der er anlässlich der Vergabe zur Erstellung eines jährlichen Rechtsextremismusberichts durch Innen- und Justizministerium dem DÖW die Wissenschaftlichkeit absprach und zur vermeintlichen Unterstützung seiner These ein OLG-Urteil aus dem Jahr 1998 zitierte. Daraufhin strengte die Stiftung Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes eine Klage auf Unterlassung und Widerruf am Handelsgericht Wien an, zielte die Behauptung des FPÖ-Politikers doch darauf ab, die Seriosität des DÖW als wissenschaftliche Institution infrage zu stellen.