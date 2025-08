Durstrecke: Deutscher Bierabsatz auf Rekordtief

Österreicher trinken mehr Bier als Deutsche

Ähnlich wie bei Gastronomie und Handel merke man: Die Menschen konsumieren weniger. Für 2025 insgesamt sei mit keiner positiven Bilanz zu rechnen. Dazu komme, dass die knapp 1500 Brauereien in Deutschland weiter unter einem enorm hohen Kostendruck stünden. 2024 wurden in Deutschland 88 Liter Bier pro Kopf getrunken. In Österreich wurden im Vergleich knapp 99 Liter pro Person konsumiert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es vor 30 Jahren in Deutschland noch 133 Liter.