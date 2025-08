Falsche Ärztin gab sich einfach als „Putzfrau“ aus

Erneut wurde eine illegale Schönheitsklinik mitten in Wien aufgedeckt! Nach einem anonymen Hinweis schlugen die Behörden am Donnerstag in Favoriten zu – und enttarnten eine 38-jährige Russin, die sich als Ärztin ausgab. Als die Polizei vor Ort auftauchte, gab sich die Frau plötzlich als Reinigungskraft aus.