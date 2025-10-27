Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger mit Autobahn

Baumängel? Ungarns Minister droht der Strabag

Wirtschaft
27.10.2025 17:05
Der österreichische Baukonzern ist unter anderem mit der Sanierung der M30 in Ungarn betraut.
Der österreichische Baukonzern ist unter anderem mit der Sanierung der M30 in Ungarn betraut.(Bild: APA/HERBERT P. OCZERET)

Der ungarische Verkehrsminister ist unzufrieden mit der Strabag, weil sich die Bauarbeiten auf der M30 stark verzögern und es finanzielle Unstimmigkeiten gäbe. Deshalb lässt er das Unternehmen prüfen und droht mit Konsequenzen. 

0 Kommentare

In Ungarn gibt es Ärger um die österreichische Baufirma Strabag. Der ungarische Bau- und Verkehrsminister János Lázár hat das Unternehmen scharf kritisiert. Ein Abschnitt der Autobahn M30 zwischen Miskolc und Szikszó – etwa 160 Kilometer nordöstlich von Budapest – ist seit Februar 2024 gesperrt. Die Strabag sollte diesen Teil bis Ende Oktober 2025 reparieren und wieder öffnen – das ist aber nicht passiert.

Die Verzögerung der Sanierungsarbeiten und die Sperre begründen sich dem Verkehrs- und Bautenminister nach auf Baumängel seitens der Strabag. Diese hätten zu einem Absacken der Fahrbahn geführt. Im März hatte Lázár erklärt, dass der Abschnitt aufgrund der Schäden überhaupt neu gebaut werden müsse.

Rechtliche Schritte angedroht
Doch nicht nur diese Verzögerung der Garantieleistungen stehe zwischen dem Bauriesen und Ungarn. Laut dem Verkehrs- und Bauministerium gäbe es auch einen Verdacht auf finanzielle Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Konzession: „Wir empfehlen der Strabag, die vollständige Finanzabrechnung sowie Leistungsnachweise der letzten Jahre für eine Prüfung vorzubereiten.“

Die Strabag hatte sich in der Vergangenheit auf Vertragsverpflichtungen berufen, wonach die Vertragspartner Stillschweigen hinsichtlich der auszuführenden Arbeiten vereinbart hätten. Dem Ministerium nach hat die ungarische Seite diese Vereinbarung aufgehoben. Falls die Strabag ihre vertraglichen Verpflichtungen weiterhin nicht erfülle, würden rechtliche Schritte eingeleitet, drohte Lázár.

Konzessionsverträge laufen 2031 aus
Die angekündigte außerordentliche Überprüfung soll sich auch auf die Strabag-Tochtergesellschaft Aka Zrt (Alföld Koncessziós Autópálya) beziehen, die der Strabag-Tochtergesellschaft M5 Holding gehört.

Lesen Sie auch:
Die Strabag hat trotz Krise einen Rekord-Auftragsstand, weil viel Infrastruktur gebaut wird.
Russland-Sanktionen
Deripaska-Beteiligung kostet Strabag Aufträge
20.10.2025

Laut Aussendung möchten die Strabag und die Aka Zrt ihren 2031 auslaufenden Konzessionsvertrag verlängern, obwohl sie nicht in der Lage seien, eine Autobahn innerhalb der von ihnen zugesagten Frist zu bauen, so die Kritik. Die Regierung habe nicht die Absicht, die Konzession zu verlängern, sondern sehe eher die Dringlichkeit einer Überprüfung der Bedingungen für den Zeitraum bis 2031. Dabei müsse die Gewinnbeteiligung neu überdacht und der Staat zu günstigeren Bedingungen beteiligt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
131.009 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.493 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
104.311 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Wirtschaft
Rekordhoch war gestern
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
Ärger mit Autobahn
Baumängel? Ungarns Minister droht der Strabag
Historisches Paket
Tesla wirbt vor Votum für Musks Billionen-Bonus
Nach drittem Quartal:
Palfinger machte um 20 Prozent weniger Gewinn
Anleger angespannt
KI-Investitionen: Blase oder lukratives Geschäft?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf