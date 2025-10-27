Medien: Schicker soll Salzburgs Sportboss werden

Einem Bericht der „Bild“ zufolge bastelt Red Bull daran, Andreas Schicker nach Salzburg zu locken. Demzufolge soll sich der 39-Jährige, der seit Oktober 2024 bei der TSG Hoffenheim tätig ist, mit Jürgen Klopp getroffen haben. Wie die „Krone“ erfuhr, gab es ein Telefonat zwischen den beiden.