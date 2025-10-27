Medien: Schicker soll Salzburgs Sportboss werden

Hoffenheims Andreas Schicker soll ein heißer Kandidat für den Posten des Sport-Geschäftsführers beim FC Red Bull Salzburg sein. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll sich der 39-Jährige bereits mit Jürgen Klopp, dem Global Head of Soccer im Bullen-Imperium, getroffen haben.
Das wäre ein echter Bundesliga-Hammer!
Einem Bericht der „Bild“ zufolge bastelt Red Bull daran, Andreas Schicker nach Salzburg zu locken. Demzufolge soll sich der 39-Jährige, der seit Oktober 2024 bei der TSG Hoffenheim tätig ist, mit Jürgen Klopp getroffen haben. Wie die „Krone“ erfuhr, gab es ein Telefonat zwischen den beiden.
Schicker machte Sturm zur Nummer eins
Die Sinsheimer sollen über die Gespräche informiert sein, innerhalb der Mannschaft wird bereits über das Thema getuschelt.
Schicker wird in Österreich geschätzt, zumal er Sturm Graz in seinen gut vier Jahren als Geschäftsführer zur Nummer eins des Landes geformt hat. Unter ihm gewannen die Steirer 2023 das Double.
Salzburg ist seit kurzem auf der Suche nach einem neuen Sportboss, da Rouven Schröder den Klub nach nur zehneinhalb Monaten in Richtung Gladbach verlassen hat.
