Zu viele Exoten: Lauter Ruf nach Aufnahmezentrum

„Sugar Glider“ sind der neueste „Trend“ unter den Haustieren. Doch die Kurzkopfgleitbeutler (li.) haben hohe Anforderungen an ihre Haltung und brauchen einen speziellen Herkunftsnachweis. Kann das nicht geboten werden, landen diese Exoten über kurz oder lang ebenso im Tierheim wie Papageien, die in viel zu kleinen Käfigen alleine leben müssen. (Bild: Krone KREATIV/Tierheim Krems)