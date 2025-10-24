VSV-Talent Sintschnig wird vom Trainer befördert

Vier Tore, ein Assist. Der erst 16-jährige Paul Sintschnig hat beim VSV heuer bereits voll eingeschlagen. Gerade erst im letzten Heimspiel (5:4-Sieg nach Verlängerung) gegen Ferencvaros Budapest hatte er mit dem 1:0 das Führungstor der Villacher erzielt. Da war er noch in der dritten Linie mit Kapitän Alexander Rauchenwald und Nick Hutchison aufgelaufen.