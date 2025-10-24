VSV-Talent Sintschnig wird vom Trainer befördert

Vor wenigen Wochen war Paul Sintschnig (16) noch für zwei ICE-Spiele des VSV in die Alps-Liga zu Zell am See geschickt worden. Jetzt bekommt der Youngster der Villacher plötzlich von Coach Tray Tuomie das Vertrauen für höhere Aufgaben. Am heutigen Freitag müssen die Villacher zu Pustertal. Der KAC gastiert indes bei Fehervar, hält sich voll ans Kabinen-Credo.
Vier Tore, ein Assist. Der erst 16-jährige Paul Sintschnig hat beim VSV heuer bereits voll eingeschlagen. Gerade erst im letzten Heimspiel (5:4-Sieg nach Verlängerung) gegen Ferencvaros Budapest hatte er mit dem 1:0 das Führungstor der Villacher erzielt. Da war er noch in der dritten Linie mit Kapitän Alexander Rauchenwald und Nick Hutchison aufgelaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.