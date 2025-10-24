Vorteilswelt
Schon vier Saisontore

VSV-Talent Sintschnig wird vom Trainer befördert

Kärnten
24.10.2025 08:58
So erzielte Sintschnig gegen Budapest das 1:0.
So erzielte Sintschnig gegen Budapest das 1:0.

Vor wenigen Wochen war Paul Sintschnig (16) noch für zwei ICE-Spiele des VSV in die Alps-Liga zu Zell am See geschickt worden. Jetzt bekommt der Youngster der Villacher plötzlich von Coach Tray Tuomie das Vertrauen für höhere Aufgaben. Am heutigen Freitag müssen die Villacher zu Pustertal. Der KAC gastiert indes bei Fehervar, hält sich voll ans Kabinen-Credo.

Vier Tore, ein Assist. Der erst 16-jährige Paul Sintschnig hat beim VSV heuer bereits voll eingeschlagen. Gerade erst im letzten Heimspiel (5:4-Sieg nach Verlängerung) gegen Ferencvaros Budapest hatte er mit dem 1:0 das Führungstor der Villacher erzielt. Da war er noch in der dritten Linie mit Kapitän Alexander Rauchenwald und Nick Hutchison aufgelaufen.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

