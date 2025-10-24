Norris macht sich nach Strafe über Red Bull lustig

Nachdem es nicht das erste Mal gewesen war, dass Red Bull das gemacht habe, hatte McLaren extra ein Klebeband genommen, dass nur ganz schwer zu entfernen ist. „Ich habe es gar nicht genutzt. Ich nehme die Linie in der Startaufstellung“, reagiert Norris in Mexiko sichtlich amüsiert. „Ich nehme es dann, wenn ich die Linie nicht sehen kann.“