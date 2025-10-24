Norris macht sich nach Strafe über Red Bull lustig

Psychospielchen in der Formel 1: Nachdem Red Bull zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt worden war, macht sich Lando Norris über den Konkurrenten lustig.
Zur Vorgeschichte: Ein Red-Bull-Mitarbeiter hatte in Austin versucht, Klebebänder zur Markierung der Startposition von Verstappen-Rivale Lando Norris zu entfernen. Das Tape sollte verhindern, dass der McLaren-Pilot zu weit nach vorne fährt. Weil sich der Red-Bull-Mann zu einem Zeitpunkt an einem Ort aufhielt, wo er nicht mehr sein durfte, wurde der Rennstall wenig später zu einer saftigen Geldstrafe verdonnert.
Nachdem es nicht das erste Mal gewesen war, dass Red Bull das gemacht habe, hatte McLaren extra ein Klebeband genommen, dass nur ganz schwer zu entfernen ist. „Ich habe es gar nicht genutzt. Ich nehme die Linie in der Startaufstellung“, reagiert Norris in Mexiko sichtlich amüsiert. „Ich nehme es dann, wenn ich die Linie nicht sehen kann.“
WM-Kampf spitzt sich zu
Die Vorzeichen für den Grand Prix am Sonntag (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Mexiko-Stadt stehen auf Prolongierung des zuletzt Gesehenen – ein Zusammenrücken der Top-3 im WM-Titelkampf.
Nachdem der in der WM-Wertung drittplatzierte Verstappen seit Ende August seinen Rückstand auf Leader Oscar Piastri von 104 auf 40 Punkte reduziert hatte, kommt er auf eine seiner besten Strecken. Norris liegt 14 Zähler hinter seinem Teamkollegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.