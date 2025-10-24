Meghan vergrault zehnte PR-Agentin in fünf Jahren

Herzogin Meghan hat ihrem Ruf als Horror-Chefin offenbar wieder alle Ehre gemacht! Denn ihre neueste PR-Agentin Emily Robinson hat nach nicht mal vier Monaten auch schon wieder das Handtuch geworfen. Es ist mittlerweile die zehnte Mitarbeiterin in nur fünf Jahren, die die 44-Jährige in den letzten fünf Jahren vergrault haben soll.
Erst im Juni wechselte Emily Robinson von Netflix in Prinz Harrys und Herzogin Meghans Team. Beim Streaming-Giganten hatte sich die Kommunikations-Expertin als Mitarbeiterin bei „The Crown“ jahrelang einen Namen gemacht und galt laut eines Freundes als „harte Nuss“, wie die „Daily Mail“ berichtete.
„Es muss ziemlich schlimm gewesen sein“
Doch der neue Job bei den Sussexes ist längst wieder Geschichte! Nach nicht einmal vier Monaten soll Robinson schon wieder die Nase gestrichen voll gehabt haben. „Es war ihre Entscheidung. Sie ist vor ein paar Wochen gegangen“, verriet der Freund der britischen Zeitung.
Er ist sich sicher: Zwischen Robinson und Meghan muss etwas vorgefallen sein, denn: „Sie ist keine Drückebergerin, also muss es für sie ziemlich schlimm gewesen sein, weil sie gegangen ist.“
Niemand will mit Meghan arbeiten
Wie die „Daily Mail“ weiß, ist Emily Robinson mittlerweile mindestens die zehnte PR-Agentin, die Harry und Meghan wieder verlassen hat, seitdem das royale Paar vor fünf Jahren Großbritannien den Rücken gekehrt hatte. Zwei sollen jedoch außerhalb der PR-Abteilung befördert worden sein, heißt es.
Immer wieder gab es in der Vergangenheit Berichte darüber, dass Herzogin Meghan als Chefin eine „Diktatorin in High Heels“ sein soll. Ehemalige Mitarbeiter berichteten zuletzt Anfang des Jahres im „Vanity Fair“-Magazin von Mobbing am Arbeitsplatz.
Unter anderem schilderten sie, dass die Herzogin von Sussex Angestellte, die nicht nach ihren Vorstellungen spurten, „den Wölfen zum Fraß“ vorgeworfen und mit ihren Mitarbeitern regelrecht „Schach gespielt“ habe. Ein Mitarbeiter gab an, nach der Zusammenarbeit mit Meghan sogar eine Therapie benötigt zu haben.
„Hervorragende Arbeit geleistet“
Geht es nach den Sussexes, hatte Robinsons Kündigung jedenfalls nichts mit einem möglichen toxischen Arbeitsumfeld zu tun. Wie das Paar in einem Statement ausrichten ließ, habe sie „die projektbezogene Arbeit für eine sehr erfolgreiche Staffel von ,With Love, Meghan‘“ beaufsichtigt und „leistete zusätzliche Unterstützung für die Produktionsfirma. Sie hat hervorragende Arbeit geleistet und diese Projekte mit großem Erfolg abgeschlossen.“
Die erste Staffel von Herzogin Meghans Netflix-Lifestyle-Serie feierte im März Premiere, Staffel 2 folgte im August.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.