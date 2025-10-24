Vorteilswelt
Chefin aus der Hölle?

Meghan vergrault zehnte PR-Agentin in fünf Jahren

Royals
24.10.2025 09:00
Schon wieder hat eine Mitarbeiterin von Herzogin Meghan ihren Job an den Nagel gehängt.
Schon wieder hat eine Mitarbeiterin von Herzogin Meghan ihren Job an den Nagel gehängt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Leigh Vogel)

Herzogin Meghan hat ihrem Ruf als Horror-Chefin offenbar wieder alle Ehre gemacht! Denn ihre neueste PR-Agentin Emily Robinson hat nach nicht mal vier Monaten auch schon wieder das Handtuch geworfen. Es ist mittlerweile die zehnte Mitarbeiterin in nur fünf Jahren, die die 44-Jährige in den letzten fünf Jahren vergrault haben soll.

Erst im Juni wechselte Emily Robinson von Netflix in Prinz Harrys und Herzogin Meghans Team. Beim Streaming-Giganten hatte sich die Kommunikations-Expertin als Mitarbeiterin bei „The Crown“ jahrelang einen Namen gemacht und galt laut eines Freundes als „harte Nuss“, wie die „Daily Mail“ berichtete.

„Es muss ziemlich schlimm gewesen sein“
Doch der neue Job bei den Sussexes ist längst wieder Geschichte! Nach nicht einmal vier Monaten soll Robinson schon wieder die Nase gestrichen voll gehabt haben. „Es war ihre Entscheidung. Sie ist vor ein paar Wochen gegangen“, verriet der Freund der britischen Zeitung.

Herzogin Meghan lässt bei öffentlichen Auftritten ihren Charme spielen. Ihre Mitarbeiter sollen ...
Herzogin Meghan lässt bei öffentlichen Auftritten ihren Charme spielen. Ihre Mitarbeiter sollen jedoch eine andere Seite der 44-Jährigen kennen.(Bild: AP/Evan Agostini)

Er ist sich sicher: Zwischen Robinson und Meghan muss etwas vorgefallen sein, denn: „Sie ist keine Drückebergerin, also muss es für sie ziemlich schlimm gewesen sein, weil sie gegangen ist.“

Niemand will mit Meghan arbeiten
Wie die „Daily Mail“ weiß, ist Emily Robinson mittlerweile mindestens die zehnte PR-Agentin, die Harry und Meghan wieder verlassen hat, seitdem das royale Paar vor fünf Jahren Großbritannien den Rücken gekehrt hatte. Zwei sollen jedoch außerhalb der PR-Abteilung befördert worden sein, heißt es.

Immer wieder gab es in der Vergangenheit Berichte darüber, dass Herzogin Meghan als Chefin eine „Diktatorin in High Heels“ sein soll. Ehemalige Mitarbeiter berichteten zuletzt Anfang des Jahres im „Vanity Fair“-Magazin von Mobbing am Arbeitsplatz.

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich vor fünf Jahren aus der Royal Family zurückgezogen ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry haben sich vor fünf Jahren aus der Royal Family zurückgezogen und arbeiten seitdem an eigenen Projekten.(Bild: AP/Evan Agostini)

Unter anderem schilderten sie, dass die Herzogin von Sussex Angestellte, die nicht nach ihren Vorstellungen spurten, „den Wölfen zum Fraß“ vorgeworfen und mit ihren Mitarbeitern regelrecht „Schach gespielt“ habe. Ein Mitarbeiter gab an, nach der Zusammenarbeit mit Meghan sogar eine Therapie benötigt zu haben.

„Hervorragende Arbeit geleistet“
Geht es nach den Sussexes, hatte Robinsons Kündigung jedenfalls nichts mit einem möglichen toxischen Arbeitsumfeld zu tun. Wie das Paar in einem Statement ausrichten ließ, habe sie „die projektbezogene Arbeit für eine sehr erfolgreiche Staffel von ,With Love, Meghan‘“ beaufsichtigt und  „leistete zusätzliche Unterstützung für die Produktionsfirma. Sie hat hervorragende Arbeit geleistet und diese Projekte mit großem Erfolg abgeschlossen.“

Die erste Staffel von Herzogin Meghans Netflix-Lifestyle-Serie feierte im März Premiere, Staffel 2 folgte im August.

Folgen Sie uns auf