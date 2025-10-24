Meghan vergrault zehnte PR-Agentin in fünf Jahren

Herzogin Meghan hat ihrem Ruf als Horror-Chefin offenbar wieder alle Ehre gemacht! Denn ihre neueste PR-Agentin Emily Robinson hat nach nicht mal vier Monaten auch schon wieder das Handtuch geworfen. Es ist mittlerweile die zehnte Mitarbeiterin in nur fünf Jahren, die die 44-Jährige in den letzten fünf Jahren vergrault haben soll.