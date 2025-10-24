Überraschungs-Gipfel zwischen Trump und Kim?

Mehrere Treffen in Trumps erster Amtszeit

In Trumps erster Amtszeit (2017-2021) hatte es mehrere solcher Treffen gegeben. Die beiden Staatschefs trafen sich zuletzt 2019 zu einem überraschenden Gipfel in dem Grenzort Panmunjom in der stark gesicherten gemeinsamen Sicherheitszone zwischen Südkorea und Nordkorea.