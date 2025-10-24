Überraschungs-Gipfel zwischen Trump und Kim?

Einen Hau-Ruck-Gipfel mit dem russischen Präsidenten hat Donald Trump abgesagt, jetzt könnte es aber ein Treffen mit einem anderen Autokraten geben. Trump besucht kommende Woche Südkorea, dabei könnte es auch ein Zusammentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geben.
Der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong-young sagte am Freitag vor Journalisten, die Möglichkeit für ein solches Treffen während Trumps Besuchs in Südkorea kommende Woche sei „erheblich“.
„Große Wahrscheinlichkeit“
Nordkorea scheine „den Vereinigten Staaten Aufmerksamkeit zu schenken“, verschiedene Anzeichen deuteten auf eine „große Wahrscheinlichkeit eines Treffens“ hin, so der Minister. Chung forderte die beiden Staatschefs auf, diese Chance nicht zu „versäumen“. „Sie müssen eine Entscheidung treffen“, fügte er hinzu.
In der kommenden Woche findet in Südkorea ein Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) statt, an dem voraussichtlich auch der US-Präsident teilnehmen wird. Aus dem südkoreanischen Außenministerium hieß es im September, ein solches Treffen am Rande des Gipfels im südkoreanischen Gyeongju könne „nicht ausgeschlossen werden“.
Trump hatte kürzlich gesagt, er hoffe, Kim zu treffen, möglicherweise noch in diesem Jahr. US-Medienberichten zufolge wurde von US-Regierungsvertretern hinter verschlossenen Türen bereits über die Verwirklichung einer solchen Begegnung gesprochen.
Mehrere Treffen in Trumps erster Amtszeit
In Trumps erster Amtszeit (2017-2021) hatte es mehrere solcher Treffen gegeben. Die beiden Staatschefs trafen sich zuletzt 2019 zu einem überraschenden Gipfel in dem Grenzort Panmunjom in der stark gesicherten gemeinsamen Sicherheitszone zwischen Südkorea und Nordkorea.
Aus Pjöngjang verlautete, Kim sei bereit für neue Gespräche. Der Staatschef des international weitgehend isolierten Landes sagte im vergangenen Monat, er habe „gute Erinnerungen“ an Trump. Zugleich beharrt Nordkorea aber darauf, sein Atomwaffenprogramm beizubehalten.
