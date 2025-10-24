Polizist will länger arbeiten – und darf nicht

Antrag gleich in mehreren Instanzen abgeschmettert

Seit den 80er-Jahren ist der Mann bei der Salzburger Polizei tätig. „Ich fühle mich topfit, bin Sportler und will das Pensionssystem noch nicht belasten“, sagt er. Sein Antrag auf „Aufschub der Pensionierung“ wurde in gleich mehreren Instanzen abgeschmettert. Anfang nächsten Jahres steht der Ruhestand des Mannes an. „Schade, dass man auf meine Erfahrung und das Netzwerk, das ich mir über die Jahrzehnte aufbauen konnte, offenbar keinen Wert legt.“