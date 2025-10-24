Pflege-Protest: „Viele fühlen sich ausgenutzt!“

Salzburg will als erstes Bundesland in Österreich Pflege-Bonus streichen

Fallen soll der mit Corona eingeführte Pflege-Bonus, der in den Landeskliniken rund 3200 Mitarbeiter und insgesamt in Salzburg 15.000 Kräfte (inklusive Seniorenheim, mobiler Dienst und weitere Stellen) betrifft. Zu Protesten kam es am Donnerstag auch in den Seniorenwohnhäusern Oberndorf und Bürmoos mit 130 Mitarbeitern, rund 90 davon sollen den Pflegebonus verlieren. „Die Stimmung war sehr kämpferisch“, so der Oberndorfer Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Außerdem ging das Haus in Kuchl ging in den Telefonstreik.