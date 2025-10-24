Vorteilswelt
Mega-Frust bei Rapid

„Wir müssen zusammen aus der Sch**** rauskommen“

Fußball National
24.10.2025 09:32
Niklas Hedl (re.)
Niklas Hedl (re.)(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Wir müssen zusammen aus der Scheiße rauskommen!“ Rapid-Goalie Niklas Hedl fand nach der 0:3-Niederlage gegen Fiorentina in der Conference League deutliche Worte.

Niklas Hedl ist in dieser Saison zu einem Unsicherheitsfaktor bei Rapid geworden. Gegen Fiorentina leistete sich der langjährige Einsergoalie gleich zu Beginn zwei Schnitzer, einer davon führte zum 0:1.

„Ich habe eine schwere Phase, es ist derzeit nicht einfach für mich. Aber ich bin kein Typ, der aufgibt“, meinte der frühere Nationalteam-Tormann. Rapid hält nun bei fünf Pflichtspielniederlagen in Folge.

Schritt in die richtige Richtung
Zur allgemeinen sportlichen Situation sagte Hedl: „Wir haben ein anderes Gesicht als gegen den LASK (Anm.: 0:2 am Sonntag) gezeigt. Gegen Fiorentina war es ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat.“

Rapid Wien
UEFA Conference League
Kommentare

