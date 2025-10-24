151 Einsätze, kein Strom: Sturm wütete in Kärnten

Ganze 15 Zentimeter hat es bei der Wilderer-Alm, ebenfalls am Katschberg, geschneit. „Die Katschbergstraße B99 ist aber frei und gut befahrbar, es gilt bis dato auch keine Schneekettenpflicht – es scheint auch schon wieder die Sonne“, heißt es. Mehrere Betriebe sowie Hotels, darunter auch die Pritzhütte, sind noch bis 2. November geöffnet und haben danach bis zum Start der Wintersaison Betriebsurlaub.