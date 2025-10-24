„Super Idee!“ Zverev über ATP-Ankündigung erfreut

Er ließ durchklingen, dass die ATP offenbar einige 250er-Lizenzen zurückkaufen möchte. Zum Veranstalter Saudi-Arabien äußerte er sich positiv. „Ich mag Saudi-Arabien, ich habe es wirklich sehr genossen dieses Jahr dort. Es ist ein super Land, auch was sie generell im Sport so machen, ist schön zu sehen.“ Zu den politischen Dimensionen und den Vorwürfen, dass das Land sich mit den Investitionen in den Sport „weißwaschen“ wolle, äußerte er sich vorsichtig. „Ich bin kein Politiker, mir hat es da gefallen, es war eine Superstimmung und Atmosphäre, auch von beiden Geschlechtern.“ Man spiele seit 30 Jahren auch in Doha oder Dubai. „Jetzt ist es halt zum Thema geworden. Wenn es ein Masters 1000 dort gibt, werde ich es dort auch spielen.“